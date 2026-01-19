久保建英が18日のバルセロナ戦で負傷交代日本代表MF久保建英が1月18日、ラ・リーガ第20節バルセロナ戦で負傷交代した。後半24分に左足の太もも裏を押さえて起き上がれず担架で運ばれたなか、森保ジャパンに負傷者が続出している。久保は後半21分にカウンターからスプリントした際、左太もも裏を押さえ倒れ込んだ。芝に寝転がったまま起き上がれず、担架で運ばれて同24分に交代を強いられた。試合後の会見でマタラッツォ監督は