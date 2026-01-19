今日19日、鹿児島と下関で梅の開花が発表されました。いずれも平年より10日以上早い開花となっています。今日19日鹿児島と下関でウメが開花今日19日は、高気圧の縁をまわる南からの暖かな空気に後押しされ、鹿児島と下関で梅(ハクバイ)の開花となりました。鹿児島では平年より14日早く、昨年より13日早い開花で、下関では平年より10日早く、昨年より19日も早い開花でした。なお、16日には神戸(最早記録を更新)と鳥取、17日には名