竜巻などの極端気象を撮影したムービーをFacebookやInstagramに投稿しているグループが、著作権侵害に対するMetaの対応が不十分であるとして集団訴訟を提起しました。訴状では、原告グループが数百件のDMCA削除通知を送信したにもかかわらず、Metaがそれらを無視または不適切に処理したと主張しています。Storm Chasers Sue Meta for Ignoring Repeat Infringements of Popular Accounts * TorrentFreakhttps://torrentfreak.com/s