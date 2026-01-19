30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」がJR山手線をラッピング！通勤・通学など日常の移動時間に癒やしを届けてくれるラッピング電車が運行中です☆ JR山手線 サンリオ「ポムポムプリン」ラッピング電車 運行期間：2026年1月17日(土)〜2月1日(日)運行車両：山手線 E235系、1編成(11両)装飾仕様：車体広告、中づりポスター、ドア横ポスター、アドストラップ(吊革広告)、貫通扉ガラス面シート