名取裕子、友近、船越英一郎が１９日、東京・イオンシネマ板橋で「２時間サスペンスＴＨＥＭＯＶＩＥ」シリーズの製作発表を行った。名取と友近はシリーズ第１弾「テレビショッピングの女王青池春香の事件チャンネル」（２月６日公開、白川士監督）にダブル主演。船越は第２弾の刑事ドラマ（タイトル、公開時期未定）に主演する。昭和から平成にかけて民放各局で放送されて人気を呼んだ“２時間サスペンス”。懐かしさ