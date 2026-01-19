荷物を満載し、洋浦港へ向かう貨物船。（ドローンから、２０２５年１２月１８日撮影、儋州＝新華社配信）【新華社海口1月19日】中国によるハイレベルの対外開放拡大と開放型世界経済の建設推進を象徴する措置、海南島全域を独立した税関管理区域とする海南自由貿易港の「封関」運営が始まり1カ月が経過した。複数の優遇政策の実施が加速し、既存の政策も持続的に最適化、高度化され、利益を享受する企業の充足感も高まって