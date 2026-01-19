＜大相撲初場所＞◇中日◇18日◇東京・両国国技館【映像】力士が取組終わりに“熱烈ハグ”…実際の様子幕下三十枚目・誠雄（秀ノ山）と幕下三十三枚目・御雷山（錣山）の取組で、勝敗を決した直後まさかの“熱烈ハグ”。そのシーンに対し「熱烈ハグw」「めっちゃハグしたw」などと視聴者が注目した。誠雄は平成17年生まれの20歳。初土俵は令和六年三月場所で、直近の3場所はすべて6勝1敗と順調に幕下まで駆け上がってきた。一