６４３４人が犠牲となった１９９５年の阪神淡路大震災から１７日で３１年です。 兵庫県内の各地で追悼行事が開かれ、発生時刻に合わせて黙とうが行われました。 阪神淡路大震災は今から３１年前の１９９５年１月１７日に発生しました。 ６４３４人が亡くなり、行方不明者は３人、損壊家屋はおよそ６４万棟に上ります。 神戸市中央区の公園「東遊園地」には犠牲者の名前が刻まれた「慰霊と復興のモニュメント」があり、早朝か