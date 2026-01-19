自民党の佐藤勉衆議院議員が今期限りで引退する意向を示していることを受け、栃木４区の関係者は１７日、選考委員会を開き石坂太県議会議員を後継候補にすることを決めました。 石坂氏は、真岡高校、拓殖大学政治経済学部を卒業後、佐藤勉衆議院議員の秘書などを務め、２０１９年の県議選で初当選。現在、自民党県連の青年局長を務めています。 その政治経験と、栃木４区の一体感の醸成を考慮し、今回、栃木４区の後継候補に選ば