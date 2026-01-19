本格的な入試シーズンの幕開けとなる大学入学共通テストが、１７日から全国の会場で始まり、栃木県内でも７つの大学で受験生が試験に臨みました。 午前８時ごろの県内の試験会場のひとつ、宇都宮大学の峰キャンパスです。 緊張した表情の受験生たちが、高校や塾の先生に励まされながら次々に会場に入っていきました。今回から、出願の手続きが原則オンラインに変更され、受験生は自ら受験票を印刷して持参しました。 今年