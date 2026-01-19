那須塩原市の温泉施設では一足早く、色とりどりのひな人形が飾られています。 那須塩原市の「奥那須・大正村幸乃湯温泉」です。こちらの施設の入り口や食堂には、合わせて３３組のひな人形がずらりと飾られ、一足早く施設内を彩っています。 これは、観光客に地域を回遊してもらい街の魅力を知ってもらおうと、黒磯観光協会などでつくる「街めぐり推進協議会」主催のイベント「日本一早い黒磯雛めぐりスタンプラリー」の