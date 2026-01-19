足利市の小学校で１６日、オートバイのレーサーが特別講師となり「夢授業」が開かれました。 夢授業は、日本サッカー協会がアスリートを夢や希望を持つことの大切さを伝える「夢先生」として学校に派遣する事業で、足利市が２０２２年に導入し、市内の小学５年生と中学２年生を対象に行っています。 足利市の葉鹿小学校で開かれ、午後の部に５年生３２人が出席しました。 夢先生となったのは、鹿