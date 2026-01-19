１月１６日は、地獄の釜のふたが開いて閻魔（えんま）大王が休むといわれる「やぶ入り」の日です。閻魔大王が祭られている足利市の寺では、伝統の祭りが行われました。 にらみを利かせ、鋭いまなざしの閻魔様。足利市の利性院では伝統行事の「閻魔大王大祭」が行われ地元の人たちなどがお参りに訪れました。 地獄で死者の生前の罪を裁くことで知られる閻魔様は、地蔵菩薩の化身とも言われていて、地獄に落ちた者でも救い出すと信