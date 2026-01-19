衆議院選挙に向けて各党が県内で候補者の擁立や出馬への動きを加速しています。 自民党の佐藤勉衆議院議員が今期限りで引退する意向を受けて１７日に行われた後継候補を選ぶ選考委員会で、真岡市選挙区の石坂太県議会議員を栃木４区の候補者として自民党県連に推薦することを決めました。 選考の結果を受けて１８日、自民党県連の事務所に佐藤氏と４区内の県議会議員らが集まって会合が開かれ、県議会議員らが石坂氏が後継候補と