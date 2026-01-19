急速に進むデジタル社会で目を酷使する環境が増え、視力の低下は現代病の一つとも言われています。 そんな中、視力矯正の一つとして「ＩＣＬ治療」が注目を集めています。 小山市駅東通りにある「もりや眼科」病院では、年間で１５０人ほどのＩＣＬ治療を行っています。 治療を担当する森谷充雄理事長は、自身も８年ほど前にＩＣＬ治療を受けていて、その利便性を実感しています。 ＩＣＬ治療を行う際には、はじめに検査を行っ