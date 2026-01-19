ＴＢＳ系日曜劇場「リブート」が１８日、スタートした。裏社会と通じていた刑事・儀堂（鈴木亮平）が殺され、儀堂の顔となってパティシエの早瀬（松山ケンイチ）が妻殺しの真犯人を捜す“エクストリームファミリーサスペンス”だ。悪徳刑事・儀堂は警察の情報をゴーシックスコーポレーションという会社に横流し。この会社、表向きは飲食やホテル事業を手がけている…となっているが、裏ではさまざまな闇資金をロンダリングする