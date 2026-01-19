財政悪化の懸念から、きょうも長期金利が上昇しています。代表的な指標である10年物国債の利回りは、およそ27年ぶりの水準となる2.2％を超えました。きょうの債券市場で、長期金利の代表的な指標である10年物国債の利回りは、2.23％まで上昇しました。1999年2月以来、およそ27年ぶりの高い水準です。来月8日の投開票が見込まれる衆議院選挙に向けて、与野党が公約に食料品の消費減税を盛り込むことを検討していると伝わり、財政悪