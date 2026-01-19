弁護士の猿田佐世氏は19日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。高市早苗首相がこの日夕に発表する見通しの衆院解散をめぐり、異例の「2月選挙」となることに「いちばんやってほしい物価高のところについて、何もしないまま選挙ですか、みたいな。『働いて、働いて、働かずに選挙ですか』という方もいる」と指摘した。物価高対策について、高市政権で目に見える形の対応がないまま選挙に突入しよ