5人組グループ・嵐の櫻井翔が19日、都内で行われたチューリッヒ保険会社『自動車保険の新CM発表会』に登壇した。安全運転への意識や保険への知識に関するクイズに挑戦した。【全身ショット】スーツ姿で「Z」ポーズをする櫻井翔1問目の「事故率が低い車の色は赤である。◯か×か」という出題に自身の嵐でのメンバーカラーが赤であることから「願いをこめて。20年近く赤をまとってきたので事故率が低いといいな」と◯を出すも、