トンネルは「金太郎飴」途中で太くするのは至難の業首都高速道路の山手トンネルを走っていると、圧迫感のある景色の中で、次々と現れる合流や分岐に緊張する瞬間があります。【好き嫌いドッチ？】「首都高の好きな路線」「通りたくない路線」アンケート結果を見る！それもそのはず、全長18.2kmという日本一の長さを誇るこのトンネルには、大井JCTや西新宿JCTなどを含めて実に9か所もの分岐・合流ポイントが存在します。なぜ視