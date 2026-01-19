新党「中道改革連合」は１９日、国会内で綱領発表会見を開き、立憲民主党の安住淳、公明党の西田実仁幹事長が出席した。綱領では「右派・左派を問わず急進的な言説が目立ち始め」と主張し、理念として「生命・生活・生存を最大に尊重する人間主義」を明記。「極端主義に立ち向かい、不毛な対立によって社会が引き裂かれることを防ぐ責任ある中道政党改革勢力として立ち上がる」と決意をつづった。