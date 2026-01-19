◇米男子ゴルフツアーソニー・オープン最終日（2026年1月18日米ハワイ州ワイアラエCC＝7044ヤード、パー70）トップと6打差の13位から出た22年大会覇者の松山英樹（33＝LEXUS）は5バーディー、2ボギーの67で回り、通算9アンダーでホールアウトした。終了時点で暫定13位だった。3番で4メートル、4番で5メートルのパットを沈めると、5番ではピン奥1メートルにつけて3連続バーディー。トップ10圏内に浮上し、首位と3打差ま