【ラークス（スイス）＝小沢理貴】スノーボード・スロープスタイルのワールドカップ（Ｗ杯）第２戦は１８日、スイスのラークスで決勝が行われ、女子は村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が７７・５５点で今季初優勝を飾った。ビッグエアを含めてＷ杯通算８勝目。男子は今季Ｗ杯デビューした１７歳の木村悠斗（ヨネックス）が８１・９５点で初の表彰台となる２位に入った。強風で競技開催が危ぶまれる中、村瀬は大会側