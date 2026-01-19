和歌山県海南市で2024年、商店を営む男性＝当時（66）＝を殺害し店内の現金を盗んだとして、殺人と窃盗の罪に問われた次男大道正幸被告（36）の裁判員裁判が19日、和歌山地裁（福島恵子裁判長）で開かれ、検察側が懲役18年を求刑した。被告は初公判で殺人罪の起訴内容は認める一方、窃盗罪は「金を自分のものにするつもりはなかった」と否認した。起訴状によると、被告は24年7月10日朝、店内の現金約8万円を盗み、経営する父