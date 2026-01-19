【ロンドン共同】スターマー英首相は18日、トランプ米大統領と電話会談し、デンマーク自治領グリーンランドを巡り、米国の領有反対を理由に同盟国である欧州8カ国に追加関税を課す米政権の方針は「間違っている」と抗議した。英政府が発表した。スターマー氏は、北極圏の安全保障は全ての北大西洋条約機構（NATO）加盟国にとって優先事項だと強調した。トランプ氏に先立ち、デンマークのフレデリクセン首相や欧州連合（EU）の