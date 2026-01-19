産休中のTBS近藤夏子（かこ）アナウンサー（29）が19日までにインスタグラムを更新。昨年中に挙式したことを報告し、写真を公開した。近藤アナは「昨年、結婚式を行いました」と報告。挙式時の写真を複数アップし、「大切な家族、ずっと見守ってくれている友人たち数人を呼び少人数の結婚式。今までお世話になった方々へ感謝と恩返しの想いを込めた結婚式がコンセプトでした。派手にやらず、だけど想いはたっぷりと込めて披露宴