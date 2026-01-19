元NHK政治部記者でジャーナリストの岩田明子氏が、18日放送のフジテレビ系「Mr．サンデー」（日曜午後9時）に出演。立憲民主党と公明党が新党「中道改革連合」を結成したことをめぐり、高市早苗首相の“打算と誤算”を解説した。岩田氏は新党結成について「驚きましたね。私も会食中でしたけど、箸を落としそうになりました」と振り返ると、高市氏が解散を決めた「打算」を「高い支持率で選挙は勝てる。急いだ方がいいと思った」と