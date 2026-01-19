気になる「ストロベリーアフタヌーンティー」のメニューをご紹介！「小田急ホテルセンチュリーサザンタワー」20階の「ラウンジ サウスコート」では、この時期定番のイチゴを使ったアフタヌーンティー「ストロベリーアフタヌーンティー」を2026年4月30日（木）まで開催しています。スイーツイメージ（写真は2名様）注目のスイーツは5品。エレガントなデザインの「苺とチョコレートのタルト」や、イチゴフォルムが愛らしい「マカロン