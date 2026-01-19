ロッテは1月19日(月)正午から、TVスペシャルアニメ『五等分の花嫁*』と「コアラのマーチ」がコラボした特別グッズ4種を、同社のオンラインショップ限定で販売する。2025年3月にも実施した人気コラボの第2弾。前回は『五等分の花嫁*』のイラストを描いた特別デザインの「コアラのマーチ」を数量限定で販売し、初日で完売したという。今回は期間限定の受注生産で販売し、期間は2月1日(日)午後11時59分まで。Tシャツ、アクリルスタン