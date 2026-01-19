日曜劇場「リブート」（TBS系）の第1話が、18日に放送された。本作は、最愛の妻の死をめぐってうそと真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒濤（どとう）のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。鈴木亮平が善良なパティシエと悪徳刑事という2人の主人公を演じる。ハヤセ洋菓子店を営む早瀬陸（松山ケンイチ）は、2年半前に失踪した妻の夏海（山口紗弥加）の帰りを待ち続けていた。だがある日、