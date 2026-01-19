嵐の櫻井翔（43）が19日、都内で「チューリッヒ保険会社」新CM発表会に出席した。自身で運転をすることも多く「年明けてから自分でハンドルを握る機会も多かったので、より安全を意識していました。気分転換も含めてドライブすることが多いです」と明かした。日々運転をする際には「必ず目視」を心がけているという。「最近モニターが凄く発達しているので、モニターに頼っちゃうと思うんです。ですけど、モニターだけでなく