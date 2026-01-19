嵐の櫻井翔（43）が19日、都内で「チューリッヒ保険会社」新CM発表会に出席した。今年も始まって2週間が経過。「海外にも取材に行けたらと思ってますまもなく五輪も始まるので、冬季五輪の取材をしたい。その後も海外での取材をしたい」とキャスターとしての抱負を語った。また、嵐としてコンサート「WeareARASHI」も控えている。「3月から嵐のコンサートも始まりますので、嵐としての準備も合わせてやっていきたい」と