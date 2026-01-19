嵐の櫻井翔（43）が19日、都内で「チューリッヒ保険会社新CM発表会」に登壇した。ブランドアンバサダーに櫻井を起用した新CMが19日から全国18都道府県で放送される。新年を迎え、今年挑戦したいことについて問われると「海を越えて海外にも取材に行けたら。冬季五輪の取材もしたいです」と意欲的。日本テレビ系「ミラノ・コルティナ2026冬季五輪」ではスペシャルキャスターを務める。2月22日に同五輪が閉幕後、翌3月13日からは5