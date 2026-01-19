野球をプレーする子どもたちの成長や体づくりに役立ててもらおうと、球児や指導者らを対象にした栄養講座が、18日に三重県多気町で開かれました。この講座は、100年にわたり発展してきた高校野球を、今後も持続的に発展させていこうという「高校野球200年構想」の一環で行われ、三重県では初めて開催。講師を務めたのは、県内に5人しかいない公認スポーツ栄養士で、県内の小・中・高校の指導者をはじめ、球児や保護者など約100人を