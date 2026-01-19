現代に引き継がれるホンダの思想国内最大のモーターショー「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」が、2025年10月29日に東京ビッグサイトで開催されました。2025年も多くのメーカーから新型モデルが公開され来場者の関心を集めましたが、過去のモーターショーにおいても、今なお色褪せない魅力を放つコンセプトカーが存在しました。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「超“うすうす”セダン」です！（27枚）この記事では