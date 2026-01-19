東京商工リサーチ北九州支店が発表した2025年の北九州・筑豊地区の倒産件数（負債額1千万円以上）は、前年比12・0％増の167件だった。リーマン・ショックに揺れた08年の161件を上回り、過去20年間で最多となった。円安による物価高に加え、人手不足を背景とした人件費増や借入金利の上昇などが影響したとみられる。