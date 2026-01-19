福岡市の歴史や文化、観光名所、グルメなどの知識を問う「福岡検定」の実行委員会は、25日に実施する本年度の試験のオンライン受験者を19日まで募集している。（1）初級（2）中級・上級（3）子ども−の3区分があり、一定以上の正答率で合格する。大人（個人）の受験料は初級2600円、中・上級3600円。市内在住または市内に通学する学生と児童生徒は無料。初級と中・上級の合格者には「博多はじき」が贈られ、観光施設などで割引