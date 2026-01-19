日本代表のFW上田綺世とDF渡辺剛を擁するフェイエノールトは現地１月18日、エールディビジ第19節で、三戸舜介が所属するスパルタとホームで対戦。３−４で敗れた。この試合で、上田がコンディション不良のため欠場となったなか、渡辺はスタメン出場を果たす。しかし０−１で迎えた55分、ビルドアップの際に自陣ボックス内でパスを受けると、ボールタッチが乱れてロスト。そこからゴールを許してしまった。このまさかのミスを