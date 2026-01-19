＜大相撲初場所＞◇中日◇18日◇東京・両国国技館【映像】巨体力士と対峙した“極細”力士（全身ショット）身長184センチ、体重167キロの22歳将来有望力士がカメラに抜かれると、その存在感たっぷりな姿に「貫禄あるな」「体がデカい」などとファンが注目。そんな中でこの日は同い年の“極細”力士と取組を行ったが、両力士が土俵で対峙した姿に「ほっそ！」「相撲ってスゴい」などと驚きの声が上がった。22歳の将来有望力士と