アメリカのトランプ大統領が、グリーンランドの領有に同調しないヨーロッパ8か国に関税を課すと表明したことを受け、EU＝ヨーロッパ連合が17兆円規模の報復関税などを検討していると報じられました。イギリスのフィナンシャルタイムズによりますと、18日、トランプ大統領がグリーンランドの領有に同調しないヨーロッパ8か国に関税を課すと表明したことに対し、EUが17兆円規模の報復関税や、アメリカ企業のヨーロッパ市場へのアクセ