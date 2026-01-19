歌手松山千春（70）が18日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。立憲民主党と公明党による新党「中道改革連合」について私見を述べた。「立憲民主党の野田（佳彦）代表と公明党の斉藤（鉄夫）代表がいろいろ話し合った結果なんだろうな。新党を立ち上げるということで。中道改革連合。これをつくってですね。選挙を戦う。あくまで衆議院議員だけであって、参議院とか地方議員に関しては今まで通り、公明