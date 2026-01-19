スペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２４）が、１８日（日本時間１９日）に行われたバルセロナ戦で負傷交代となった。後半２１分、カウンターに転じる際にトップスピードで走ると、左太もも裏を押さえピッチに倒れてしまった。同僚や相手選手から声をかけられても起き上がることができず。同２４分に担架でピッチ外へと運ばれた。チームは２―１で勝利した。この日、久保は先発出場し、好プレーで躍動し