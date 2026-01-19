「地元の学校で20年も働いてきたのに」「突然、1000kmも離れた別の地方の学校に行けって・・・」「学校側は、以前、私が裁判を起こしたので排除してきたのだと思います」 教師のAさんは「転勤命令は無効である」と主張して提訴。 裁判所は「転勤命令が不当な動機・目的をもってなされたことが強く疑われる」としてAさんの主張を認めた。 以下、事件の詳細について、実際の裁判例をもとに紹介する。（弁護士・林 孝匡） 事件の