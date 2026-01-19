JR九州やJR西日本によりますと19日午前8時すぎに山陽新幹線の厚挟駅で発生した人身事故の影響で、午前9時40分現在九州新幹線の上下線の全線で遅れが発生しています。 また、山陽新幹線の博多駅から広島駅の間の上下線で運転を見合わせています。 山陽新幹線の運転再開は11時を見込んでいるということです。 ・ ・ ・