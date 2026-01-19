吉村紗也香選手 カーリング女子日本代表のフォルティウス・吉村紗也香選手が18日、千葉県船橋市内で行われた『TEAM JAPAN 結団式・壮行会』後に囲み取材に応じた。イタリアのミラノ・コルティナで開催される第25回オリンピック冬季競技大会。ロコ・ソラーレが2018年平昌、2022年北京でメダルを獲得している。女子日本勢として３大会連続のメダルがかかる。「金メダルを目標に掲げて歩みを進めてきました。オリンピ