東京時間10:10現在 東京金先物DEC 26月限（TOCOM） 1グラム＝24510.00（+115.00+0.47%） ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4684.60（+89.20+1.94%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先が上昇。グリーンランド問題が警戒感誘う。東京金は円安一服分が重石も、NY金先の上昇を受けたしっかり