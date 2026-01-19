＜大相撲初場所＞◇中日◇18日◇東京・両国国技館【動画】「ごめん」「ええで」力士の振る舞いにほっこり序二段の取組で2度の立ち合い不成立が発生。1度目、2度目と交代しながら両者が共につっかける形となったが、2人共、申し訳なさそうな仕草をする礼儀正しい一幕があり、視聴者から反響が寄せられた。それは序二段五十四枚目・玄武丸（尾上）と序二段五十六枚目・濱田（錣山）の取組で起こった。玄武丸は平成7年生まれの30