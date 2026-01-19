株式会社レイクプラッツ（H&Y Filters JAPAN）は、ねじ込み式のレンズ保護フィルター「MRC HD Protection Filter」に37mm径と39mm径を追加し、1月6日（火）に発売した。 「レンズに溶け込むデザイン」をコンセプトに設計された保護フィルター。同社では、ねじ込み式またはマグネット式から着脱方式が選べる「EVO」シリーズを展開しているが、このフィルターはねじ込み式のみのスタンダード