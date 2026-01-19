19日朝、山陽新幹線の厚狭駅構内で人と通過中の新幹線が接触する事故がありました。この事故で、広島・博多間の上下線で運転を見合わせとなっていましたが午前10時30分に再開しています。19日午前8時すぎ、山陽新幹線の厚狭駅構内で通過中の新大阪発・鹿児島中央駅行きの「みずほ601号」と人が接触しました。警察によりますと接触した人の容体は確認中ということです。性別などは分かっておらず身元の確認を進めています。新幹線は