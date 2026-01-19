人気レースクイーンの池永百合（29）が19日まで自身のインスタグラムを更新。今年も、スーパーGTのGT500クラスに参戦する「ModuloNakajimaRacing」を応援する「Modulo（モデューロ）スマイル」と務めることを報告した。【ご報告】と題し、「2026シーズンもModuloスマイルを務めさせていただきます。4年目となる今シーズンは、これまでの経験を活かしながらチームやホンダアクセス製品の魅力を発信してまいります！」と報告